Casola Valsenio, aperto il bando per contributi a sostegno delle imprese

La Giunta comunale di Casola Valsenio ha approvato un avviso pubblico allo scopo di finanziare interventi per il rilancio delle attività artigianali e commerciali che vogliano investire per il proprio ammodernamento, anche nei termini di contrasto alle difficoltà economiche scaturite dalla pandemia. Nell’ambito della Strategia Nazionale per le Aree Interne, lo Stato ha stanziato a favore del Comune di Casola Valsenio risorse pari a € 43.895,00 per la prima annualità, a valere sul Fondo nazionale di sostegno alle attività economiche artigianali e commerciali.

Il bando è rivolto alle micro e piccole imprese artigianali e commerciali con unità operativa a Casola Valsenio. Con i contributi erogati a loro favore, potranno essere finanziati gli interventi realizzati tra il 1° gennaio 2020 e il 30 settembre 2021 e in particolare tutte le iniziative che agevolino la ristrutturazione, l'ammodernamento, l'ampliamento per innovazione di prodotto e di processo di attività artigianali e commerciali, incluse le innovazioni tecnologiche, come la vendita online o l’acquisto di software, ma anche investimenti immateriali come consulenze, brevetti, progetti di ricerca o esperienze di formazione. Altri esempi sono indicati con precisione sul sito istituzionale e sul bando stesso.

Il contributo massimo accordabile alla singola impresa è di € 15.000,00. I progetti candidati dovranno presentare un importo minimo delle spese sostenute di € 2.000,00. I contributi sono erogati in regime “de minimis”.

La modulistica per fare domanda è reperibile sul sito del Comune di Casola Valsenio e sul sito dell’Unione della Romagna Faentina (sezione Bandi e Avvisi diversi). Tutte le domande di contributo devono pervenire esclusivamente via PEC all’Unione della Romagna Faentina all’indirizzo: pec@cert.romagnafaentina.it entro il 30 settembre 2021. In caso di necessità, è possibile contattare uno dei seguenti servizi:

· Servizio Promozione Economica e Turismo - turismo@romagnafaentina.it - tel 0546 691293 / 0546 691230

· Sportello delle Attività Produttive dell’Unione della Romagna Faentina - andrea.ossani@romagnafaentina.it - tel 0546 691263