Cassa integrazione per i dipendenti della Tozzi, Inps: "Le domande sono state autorizzate"

Dopo la critica dei sindacati Fiom, Fiom, Uilm che nei giorni scorsi avevano denunciato "intoppi burocratici dell’Inps", a causa dei quali non sarebbero state pagate le mensilità della cassa integrazione di maggio e giugno 2022 e dicembre 2021 per i dipendenti di Tozzi Sud e Tozzi srl, arriva la replica del direttore provinciale dell'Inps, Roberto Cefalù: "La domanda di Cigs (Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, ndr) è stata regolarmente autorizzata in data 25 maggio 2022 - aggiungendo che - si è provveduto al pagamento delle prestazioni fino al mese di aprile".

"Il pagamento delle spettanze successive - precisa Cefalù - sarà effettuato non appena perverranno, da parte dell’azienda, i flussi uniemens relativi ai mesi successivi. Si evidenzia che questa Sede non accusa ritardi nella definizione delle prestazioni di Cassa integrazione".