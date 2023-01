Cattura e stoccaggio di CO2: un incontro dedicato alle opportunità di Ravenna

Il 19 gennaio, alle 19, si terrà un incontro al Grand Hotel Mattei di Ravenna un appuntamento per parlare di cattura e segregazione della CO2. Ne parleranno insieme Gianni Bessi, consigliere Regione Emilia Romagna, Patrizia Feletig si Milano Finanza che presenta il libro “Caccia grossa alla CO2”, Filippo Brandolini, Presidente di HERAmbiente e Vice Presidente Utilitalia, Alessio Vacchi, Segretario generale Filctem CGIL Ravenna, e il sindaco Michele De Pascale.

Per la prima volta, in oltre 30 anni di lavori dei 278 scienziati sul clima riuniti dall’Onu, vengono contemplate le tecnologie di rimozione del carbonio, che sono l’argomento del libro scritto da Patrizia Feletig "Caccia grossa alla CO2". Milano Finanza ha deciso, a partire proprio dal libro, di informare i suoi lettori sui numeri, sui soldi, sui modelli e sulle possibilità? concrete da tenere in considerazione per parlare seriamente della “E” (che sta per “environmental”) dell’acronimo di sostenibilita? “ESG”.

Proprio Ravenna potrebbe essere il territorio nel quale queste tecnologie vengono messe in atto, realizzando il primo sistema in Italia, ma anche il primo in Sud Europa e nel Mediterraneo, di cattura e segregazione della CO2. E’ partito per la zona industriale di Ravenna-Ferrara un progetto per la cattura di circa il 90% delle emissioni di CO2 prodotte da 6 grandi emettitori operanti nel settore della chimica, della petrolchimica, della produzione di acciaio e dei servizi per l’ambiente.

Il progetto – per il quale è in corso la richiesta di un finanziamento da parte dell’Innovation Fund UE - prevede di catturare 920.000 tonnellate all’anno di CO2 mediante tecnologie interamente italiane e di convogliarla in un’unica rete di raccolta per il successivo stoccaggio nei giacimenti esausti di gas al largo della costa ravennate. Considerando che la capacità di stoccaggio dei giacimenti dell’hub di Ravenna, che vanno da Ravenna a Bellaria, sono pari a 565 milioni di tonnellate, si ritiene che il progetto possa consolidare lo sviluppo di una nuova filiera tecnologica interamente italiana nell’alveo del raggiungimento della neutralità climatica prevista entro il 2050. La rete di raccolta della CO2 potrebbe inoltre costituire un’importante infrastruttura disponibile per futuri progetti di conversione ed utilizzo della CO2 non appena tali tecnologie saranno portate a maturità industriale.

Tre aziende italiane, Rosetti Marino, Nuovo Pignone e Giammarco Vetrocoke, stanno studiando la soluzione tecnologica per il Consorzio composto da cinque emettitori dell’area industriale di Ravenna (Cabot Italiana, HerAmbiente, Marcegaglia Ravenna, Polynt e Versalis) e da un emettitore dell’area industriale di Ferrara (Yara Italia). Il progetto prevede che la CO2 catturata venga convogliata da SNAM in un’unica rete di raccolta e che successivamente venga compressa e stoccata in giacimenti esausti di gas metano situati al largo della costa ravennate e di proprietà di ENI.