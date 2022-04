Cinque corsi sulla sicurezza sul lavoro di Iscom E Confcommercio

Iscom E.R Ravenna, l’istituto per lo sviluppo del commercio e del turismo, in collaborazione con Confcommercio Ravenna, organizza cinque corsi sulla sicurezza sul lavoro a partire dall’8 aprile. Di seguito i corsi in programmazione:

Corso di aggiornamento primo soccorso

Durata 4 ore. Data in cui si terrà il corso: 8 aprile in aula

Corso rspp/dl

Durata 16 ore. Date in cui si terrà il corso: 26, 27 aprile e 4 e 5 maggio online

Corso di aggiornamento rspp/dl

Durata 6 ore. Date in cui si terrà il corso: 26 aprile e 5 maggio online

Corso sicurezza dipendenti basso rischio

Durata 8 ore. Data in cui si terrà il corso: 21 aprile online

Corso di aggiornamento antincendio basso rischio

Durata 2 ore. Data in cui si terrà il corso: 26 aprile online