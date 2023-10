Cmc, il gruppo Rimond pronto a risollevare la cooperativa con 15 milioni di euro

La Cmc di Ravenna può essere salvata. Il tavolo della scorsa settimana al ministero delle Imprese si è chiuso con un piano e un cavaliere bianco pronto a fare la sua parte per evitare il fallimento al big romagnolo, uno degli ultimi rimasti dopo la scia di fallimenti e liquidazioni che a metà degli anni '20 ha colpito i giganti cooperativi edili dell'Emilia-Romagna. Secondo indiscrezioni di mercato riferite dal Corriere della Sera, il partner interessato a risollevare la Cooperativa Muratori e Cementisti — oggi in procedura di concordato in continuità — sarebbe il gruppo Rimond, società internazionale di architettura e ingegneria fondato e guidato da Giuseppe Antonio Chiarandà.

Quartier generale a Milano, nove uffici sparsi da Shanghai a Londra passando per Oslo e Abu Dhabi, ha firmato grandi opere come la cupola simbolo dell'Expo di Dubai assieme a Cimolai. Il percorso salvo complicazioni e ulteriori definizioni dovrebbe concludersi entro fine anno e prevederebbe la creazione di una newco in cui Cmc farebbe confluire i suoi asset e le sue commesse, come i lavori per la metrotramvia di Milano (130 milioni), mentre Rimond inietterebbe capitali freschi per 10-15 milioni di euro. La presenza del partner darebbe al governo la sicurezza per attivare il Fondo Salvaguardia Imprese tramite Invitalia, che aggiungerebbe altri 30 milioni, in quanto Cmc è considerata un "marchio storico e di rilevanza strategica". Si starebbe valutando pure la cessione del 13% detenuto da Cmc in Eurolink, il consorzio incaricato di progettare e costruire il ponte sullo Stretto di Messina, che potrebbe portare in dote un'altra dozzina di milioni, ma è solo un'ipotesi. Nel caso di asta, il diritto di prelazione sulla quota spetterebbe comunque a Webuild, socia al 45% di Eurolink. Il colosso di Pietro Salini tra altro l'anno scorso aveva avviato una trattativa per provare a salvare la coop ravennate. La nuova società così patrimonializzata potrebbe garantire a quel punto la continuità dei cantieri — i lavori già avviati valgono un miliardo di euro — e in seguito il rientro dell'esposizione debitoria, che all'inizio del concordato superava il miliardo.

L'appeal di Cmc, infatti, sta tutto nella sua presenza internazionale. La cooperativa edile è nata nel lontano 1901 e, dopo aver legato la propria storia alla ricostruzione post bellica, era stata una delle poche a recidere i cordoni ombelicali con l'edilizia tradizionale e con l'asfittico mercato interno proiettandosi oltre i confini italiani, una presenza matura ancora oggi come dimostrano i lavori al tunnel sotterraneo per l'impianto di potabilizzazione di Lomas de Zamora, in Argentina, o il progetto dell'autostrada algerina da Bordji Bou Arreridj alla frontiera con la Tunisia. L'operazione di salvataggio avvererebbe dunque i desiderata del mondo politico e cooperativo emiliano-romagnolo, che chiedeva per la Muratori e Cementisti "lo stesso trattamento riservato dallo Stato ad altri colossi nazionali delle costruzioni": il fallimento lascerebbe 3.800 dipendenti e 15 mila aziende dell'indotto senza lavoro mentre i soci vedrebbero svanire i propri risparmi. (fonte Dire)