Cmc, spunta un nuovo acquirente: "Entro l'estate un primo accordo"

La Cooperativa Muratori & Cementisti - Cmc di Ravenna informa tutti i creditori, stakeholder, soci e dipendenti che sta continuando a profondere il massimo impegno e sforzo per giungere alla conclusione, nel più breve tempo possibile, di un’operazione straordinaria strumentale al mantenimento della continuità aziendale e all’assolvimento degli obblighi concordatari.

"Dal momento che nel corso della trattativa sono intervenute richieste della controparte che non hanno consentito ad oggi di concludere l’accordo - spiegano dalla cooperativa - abbiamo deciso di perseguire una ulteriore opportunità negoziale, che si è palesata nel mese di maggio, con un diverso partner industriale, avente a oggetto un’operazione che, ancorché per taluni aspetti differente dalla precedente, è comunque coerente con gli obiettivi prefissati. La nuova operazione, benché vi sia da parte della cooperativa la massima collaborazione e disponibilità, necessita di ulteriori tempi tecnici per la condivisione, lo studio ed analisi delle informazioni, che dovrebbero portare alla definizione di un primo accordo o pre-accordo auspicabilmente entro l’estate 2022".

In ragione di ciò, "al fine di garantire la continuità aziendale, quindi nell’interesse di tutto il ceto creditorio, la direzione aziendale è impegnata nel sostenere le attività correnti per creare le condizioni economico, legali e finanziarie affinché la cooperativa possa procedere al pagamento dei creditori concordatari una volta che sia conclusa positivamente l’operazione sopra richiamata - concludono da Cmc - La cooperativa confida pertanto nella fiducia di tutti i creditori, stakeholder, soci e dipendenti, precisando che anche grazie al loro sostegno si potranno onorare gli impegni assunti, chiarendo che il lavoro fatto e che si sta facendo, nonché tutte le iniziative fino ad oggi intraprese, sono rivolte alla loro difesa e protezione".