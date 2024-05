Composizione negoziata, la Camera di Commercio: "Crisi d'impresa risolta in un caso su 5, ottimo segnale"

Ci si mette decisamente meno tempo e, in un caso su 5, si raggiunge l’obiettivo di salvare un'impresa e i suoi lavoratori dal fallimento. I dati dell’Osservatorio della Camera di commercio di Ferrara e Ravenna sulla composizione negoziata mostrano che questa procedura comincia a prendere piede ma, soprattutto, che è più rapida del ricorso al Tribunale e più efficace quando è più tempestiva. I dati indicano, infatti, che il tempo trascorso tra la data di presentazione dell’istanza di composizione negoziata e la chiusura del procedimento è stato, in media, di circa 207 giorni, di 331 giorni per quelle chiuse con successo e di 182 giorni per quelle archiviate con esito sfavorevole. La fase giudiziale di un concordato preventivo concluso con successo dura invece in media circa 520 giorni. Non solo: sono 577 i lavoratori interessati dalle procedure di composizione negoziata avviate nelle provincie di Ferrara e Ravenna. Delle 32 imprese che hanno avuto accesso allo strumento, il 6% appartiene alla categoria di imprese "sotto soglia" ed il 47% ad un gruppo, il 9% ha manifestato l’esigenza di ricorrere a nuove risorse finanziarie e il 72% ha richiesto l’applicazione delle misure protettive del patrimonio.

“Due gli elementi positivi – ha sottolineato Giorgio Guberti, presidente della Camera di commercio di Ferrara e Ravenna – che contraddistinguono i dati del nostro Osservatorio sulla composizione negoziata: aumenta il ricorso da parte delle imprese e cresce anche il tasso di successo. E’ un ottimo segnale per questo istituto sostanzialmente nuovo, capace di salvaguardare l’attività delle aziende, facendo loro superare momenti di difficoltà, e assicurare il mantenimento di tanti posti di lavoro. La Camera di commercio – ha concluso il presidente - non si limita a supportare le imprese nella crisi ma, insieme alle associazioni di categoria, a sviluppare veri e propri progetti di rilancio”.

Avviata il 15 novembre 2021 con decreto legge 118/2021 e definitivamente normato dal codice della crisi di impresa, la Composizione negoziata – ricorda la Camera di commercio - ha un carattere esclusivamente volontario e stragiudiziale per gli imprenditori commerciali ed agricoli in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario. Le imprese interessate ad accedere alla procedura forniscono, in fase di compilazione dell’istanza, una serie di dichiarazioni quali l’eventuale appartenenza a un gruppo d’imprese o della qualifica di impresa “sotto soglia” (ricavi minori di 200.000 euro; attivo patrimoniale inferiore a 300.000 euro; debiti inferiori a 500.000 euro), la necessità di avvalersi di nuove risorse finanziarie, nonché le risultanze del test pratico di autovalutazione - reso disponibile dalla Piattaforma telematica - la cui redazione consente all’imprenditore, ancor prima di ricorrere formalmente alla procedura, di verificare se esista o meno una ragionevole perseguibilità del risanamento e valutare l’incisività degli interventi da adottare. E sempre nella fase di presentazione dell’istanza, l’impresa può richiedere l’applicazione delle misure protettive del patrimonio, nonché l’esenzione dagli obblighi di ricostituzione del capitale e da cause di scioglimento di cui all’articolo 2446 e seguenti del codice civile.