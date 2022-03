Confartigianato organizza una tavola rotonda per conoscere il Pnrr

Il tema dell’incontro organizzato da Confartigianato per giovedì 17 marzo alle ore 17.30, in presenza presso la Sala Cavalcoli della Camera di Commercio, è interessante ed estremamente attuale: ‘PNRR, la grande occasione per il rilancio delle comunità ravennati’. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è l’insieme delle misure che il nostro Paese si è impegnato a mettere in atto per rilanciarne l'economia dopo la pandemia di Covid-19, al fine di permettere lo sviluppo verde e digitale del Paese, per un totale di oltre 220 miliardi di euro di investimenti.

Un Piano sicuramente decisivo per il futuro del Paese e del nostro territorio, per le ricadute che avrà sull’economia e sulle aziende. Ma anche un Piano e degli impegni che dovranno essere in parte rivisti, alla luce della situazione venutasi a creare a seguito dell’invasione russa ai danni dell’Ucraina, ed all’enorme impatto economico che questo sta comportando: dalle difficoltà di reperimento di alcune materie prime all’incremento incontrollabile dei prezzi dell’energia. In pochi mesi le più che positive previsioni di crescita post-pandemia si sono trasformate in una drammatica frenata dell’economia mondiale ed europea in primis. Stati nazionali ed UE dovranno probabilmente aggiornare alcune priorità e meccanismi del PNRR.

Di questo si discuterà nel corso dell’incontro, i cui lavori saranno condotti dal giornalista Matteo Naccari, che vedrà gli interventi, dopo il saluto del Commissario della Camera di Commercio Giorgio Guberti, dell’Assessore regionale alla Sviluppo Economico, Vincenzo Colla, del Sindaco di Ravenna e Presidente della Provincia Michele De Pascale, e di Emanuela Bacchilega, Presidente di Confartigianato della Provincia di Ravenna. La partecipazione è aperta a tutti gli interessati, fino al raggiungimento del numero massimo dei posti disponibili (la capienza della sala è ridotta a causa delle norme anti-contagio), ma occorrerà prenotarsi inviando una e-mail all’indirizzo monica.rollandi@confartigianato.ra.it entro e non oltre martedì 15 marzo. Per accedere alla Sala Cavalcoli sarà poi necessario essere in possesso del green pass rafforzato e della mascherina FFP2.