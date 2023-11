Confcommercio lancia i "check-up" gratuiti della documentazione delle imprese

Confcommercio Ascom Faenza lancia un'iniziativa di supporto per le attività dell’Unione della Romagna Faentina. Nei mesi di novembre e dicembre l'associazione, con l'obiettivo di semplificare e migliorare le operazioni aziendali, metterà a disposizione il proprio staff per effettuare visite gratuite presso le imprese che ne faranno richiesta per un check up gratuito della documentazione.

Il check up, rivolto principalmente a tutte le attività di pubblico esercizio (Bar, Ristoranti, Chioschi di Piadina), verte sulla verifica dell’esistenza, presso la sede dell’attività, di tutta la documentazione amministrativa (licenze e autorizzazioni, permessi, pagamento dei diritti televisivi e fonografici, manuale di autocontrollo HACCP, attestati di formazione per il personale alimentarista e quant’altro) obbligatoria per legge. Successivamente, verrà fornito un resoconto completo con raccomandazioni specifiche e suggerimenti per migliorare la gestione della documentazione. In tal modo si aiuta l’imprenditore ad essere in regola con tutta la documentazione necessaria, evitando di conseguenza possibili sanzioni pecuniarie, e si pone attenzione anche al consumatore garantendogli attività in regola con tutti i requisiti igienico sanitari.

“L'obiettivo è individuare possibili aree di miglioramento, identificare potenziali rischi e fornire consigli per rendere più efficienti e sicure le operazioni aziendali. - ha dichiarato Francesco Carugati, Direttore di Confcommercio Ascom Faenza - Un passo avanti per le imprese locali è un passo avanti per tutta la comunità. Siamo impegnati nel sostenere la crescita economica e la prosperità del territorio e siamo entusiasti di offrire questo servizio.