Confesercenti: "Prepararsi da subito per consentire mercati alimentari anche in zona rossa"

Preparare il terreno anche in caso di un ritorno in zona rossa. Con questo obiettivo Anva-Confesercenti, alla luce dell'attuale andamento epidemiologico e il rischio per l'Emilia-Romagna di tornare in zona rossa, chiede a tutti i Comuni della Provincia di Ravenna "di prevedere fin da subito di attivarsi per consentire lo svolgimento della parte consentita nei mercati ambulanti, cioè quella alimentare e delle merceologie salvaguardate dai Decreti".

L'obiettivo è evitare quanto successo in aprile 2020 "quando, pur in presenza di una Ordinanza del Ministero della Salute molto chiara, le amministrazioni comunali hanno tardato a consentire lo svolgimento del mercato alimentare, rallentando la ripresa lavorativa di una fetta importante dell'imprenditoria su area pubblica", spiega Anva-Confesercenti.

"Oggi, a un anno dal primo lockdown e in presenza di una furente crisi economica che sta sfiancando il mondo del commercio, ANVA Confesercenti vuole evitare pericolosi ritardi e consentire fin da subito, se fosse necessaria la chiusura dei mercati, l'attività lavorativa del settore alimentare, nel rispetto di tutte le prescrizioni indispensabili ai fini del contenimento del contagio - conclude Anva-Confesercenti -. Gli operatori ambulanti sono adeguatamente pronti a garantire la sicurezza e a collaborare con la Polizia locale per mettere in atto le indicazioni operative sullo svolgimento del mercato alimentare".