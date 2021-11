Confesercenti, rinnovati i vertici della presidenza provinciale Fipac

Nei giorni scorsi si è riunita a Ravenna la presidenza provinciale della Fipac (Federazione Italiana Pensionati Attività Commerciali, turistiche e dei servizi), il sindacato della Confesercenti che associa circa 2.000 pensionati. Un incontro in presenza, molto partecipato, dopo un lungo periodo di attività esercitata a distanza. Nel corso dell’incontro, avvenuto alla presenza del Direttore Provinciale della Confesercenti di Ravenna e Cesena, Graziano Gozi, e della Presidente Regionale Fipac, Paola Roccati, i componenti della Presidenza hanno rinnovato i vertici della categoria, affidando l’incarico di Presidente a Livio Dalla Vecchia e di Coordinatrice Provinciale a Barbara Montanari (già impegnata nell’area rappresentanza alla Confesercenti di Lugo).

Livio Dalla Vecchia (agente di commercio, oggi in pensione) nel corso degli ultimi anni ha ricoperto importanti ruoli di rappresentanza all’interno della Confesercenti di Ravenna: Presidente Provinciale della Fiarc (federazione degli agenti di commercio), componente della Presidenza Provinciale dell’Associazione di cui fa parte tutt’ora, membro della prima Assemblea dei Delegati Enasarco eletta democraticamente nella storia dell'ente e rappresentante della Confesercenti in seno alla Cooperativa di Garanzia dei Commercianti della Provincia di Ravenna prima e di Cofiter poi.

Il neo Presidente, al momento dell’insediamento ha ringraziato il gruppo dirigente per la fiducia accordata e il Presidente uscente Franco Masotti per l’impegno garantito in questi anni. L’incontro è stato anche occasione per salutare e ringraziare Stefania Sintini, prossima al pensionamento, responsabile del Patronato e Coordinatrice Provinciale Fipac che ha garantito negli ultimi anni, insieme alla presidenza, un’intensa attività alla categoria.