Confesercenti, un appuntamento per parlare di benefici e caratteristiche del welfare aziendale

Sempre più spesso si sente parlare di Welfare aziendale, ma spesso non abbiamo chiaro di che cosa si tratti e quali opportunità di risparmio possono nascere per le aziende. Per fare chiarezza su questi aspetti la Confesercenti di Ravenna organizza un appuntamento in modalità webinar martedì 30 alle ore 15 con la partecipazione di Manfredo Pollini, Chief operating officer di Welfare Group.

Il Welfare aziendale è l’insieme di tutti i benefit e servizi messi a disposizione dell’azienda e che mirano a migliorare la vita privata e lavorativa del dipendente e, al tempo stesso, godendo di una totale esenzione fiscale e contributiva, riducendo i costi aziendali. Confesercenti presenta, insieme a Welfare Group, un'opportunità per le aziende interessate per il personale dipendente, ma anche per tutte le realtà commerciali che volessero diventare esercizi dove poter usufruire dei benefit.

L'iniziativa è un’esclusiva per gli associati Confesercenti e per ricevere il link al webinar occorre prenotarsi presso gli uffici di Segreteria ai seguenti contatti: telefono 0544.292721 - e-mail provinciale.ravenna@sicot.it