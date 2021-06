Confindustria, un'imprenditrice ravennate alla vicepresidenza dei Giovani imprenditori regionali

I Giovani Imprenditori di Confindustria Emilia-Romagna, guidati dal presidente Ivan Franco Bottoni, hanno nominato i nuovi vicepresidenti. Sono Beatrice De Gaspari, 32 anni, socia e responsabile area salute e sicurezza sul lavoro De Gaspari Orlandi Associati di Ravenna; Maria Eleonora Missere di Bologna, 30 anni, socia e responsabile di struttura del Poliambulatorio Giardini Margherita PGM srl; Luca Vettorello di Reggio Emilia, 32 anni, Presidente Dalet srl e technical sales director di Logos; Marco Zaffignani di Piacenza, 31 anni, socio e amministratore delegato di Sercom.

“Sono orgoglioso della nuova squadra di presidenza – dichiara il Presidente Ivan Franco Bottoni – e sono certo che l’Emilia-Romagna darà come sempre un importante contributo al movimento nazionale dei Giovani Imprenditori. I colleghi che mi affiancheranno in questo triennio sono molto preparati e hanno un grande entusiasmo: ognuno di loro avrà una delega sulla base delle proprie competenze e interessi". Il presidente Ivan Franco Bottoni, 38 anni, eletto il 19 aprile scorso, è socio e amministratore dell’azienda Suono e Immagine di Francolino in provincia di Ferrara.