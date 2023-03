A Ravenna il congresso di Ugl Terziario Romagna

Venerdì si tiene a Ravenna, presso l’NH Hotel, dalle ore 8.30, il congresso provinciale Romagna di Ugl Terziario, la federazione che associa i lavoratori del comparto del terziario, commercio, turismo e servizi dell'Unione Generale del lavoro. Il segretario uscente Giuseppe Greco si ricandida e, nell'occasione, terrà una relazione consuntiva sull’attività svolta fino a oggi e il programma sindacale operativo per i prossimi mesi alla presenza degli iscritti che parteciperanno all'assise con diritto di voto. Interverrà il segretario di Ugl Romagna, Filippo Lo Giudice, che porterà i saluti del sindacato di Forlì, Cesena, Rimini e Ravenna.

Il congresso di UGL Terziario Romagna rientra nella stagione dei congressi che riguarda tutto il sindacato a livello nazionale, a partire dai congressi di categoria, per seguire con quelli delle unità territoriali e regionali, per concludersi con il congresso confederale dell'Ugl che sancirà l'elezione del segretario generale dell’Ugl. In Romagna s'è già svolto un primo appuntamento, sabato, con il congresso della federazione provinciale della Sicurezza Civile.