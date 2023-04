Contratto integrativo alla Cassa di Risparmio: aumentati i buoni pasto e bonus una-tantum da 500 euro

E' stato firmato l'accordo per il rinnovo del Contratto Integrativo alla Cassa Di Risparmio di Ravenna, la bozza sarà ora al vaglio dei lavoratori. “L’accordo è un riconoscimento importante del valore dei lavoratori dell’Istituto. Questa ipotesi di rinnovo del contratto integrativo aziendale è stata raggiunta al termine di un lungo e complicato cammino negoziale cominciato quasi due anni fa in pieno contesto pandemico. Tuttavia, l’attesa e la pazienza del Tavolo Sindacale unitario hanno permesso il raggiungimento di un ottimo risultato che ha consentito di incrementare il contributo aziendale per l’assistenza sanitaria, introdotto le indennità di vice-reggenza, aumentato l’importo del buono pasto e previsto l’erogazione di un bonus “una tantum” da 500 euro da destinare alla previdenza complementare, solamente per citare alcuni esempi. Auspico per il futuro che continui un dialogo proficuo e costruttivo con l’Azienda nell’ambito di un sistema di relazioni sindacali proiettato a raggiungere soluzioni condivise”, così Francesco Bassi, Segretario Territoriale Uilca di Ravenna, al termine della trattativa svoltasi con l Cassa di Ravenna, terminata nel tardo pomeriggio di venerdì scorso per il rinnovo del contratto integrativo aziendale.

Sulla stessa lunghezza d’onda anche il commento di Giampaolo Tassinari, responsabile del coordinamento Uilca per la Cassa di Ravenna - “Si è trattato di una trattativa lunga ed estenuante che ha vissuto di alti e bassi nell’arco di questi mesi. Ad ogni buon conto, la Uilca ha sempre tenuto alta la guardia su quegli istituti fondamentali per il mantenimento ed il rinnovo di un contratto di secondo livello di valore e senza cedere alcunché a livello normativo, fattore di importanza assoluta. L'obiettivo primario, quindi, di rafforzare e migliorare i diritti e la dignità dei lavoratori della Cassa di Ravenna è stato pienamente raggiunto ed è con soddisfazione che assieme alle altre sigle del Tavolo Sindacale unitario abbiamo raggiunto l'ipotesi di accordo che nei prossimi giorni sarà sottoposta in assemblea al vaglio dei colleghi".