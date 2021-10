Cooperative sociali, "Welfare Come Te" entra nell'associazione Aiwa

"Welfare Come Te" è entrata a far parte dell'Associazione Italiana del Welfare Aziendale. "Welfare Come Te" è il progetto sviluppato dal Consorzio Fiber, di cui le cooperative sociali Zerocento di Faenza e Cad di Forlì, associate a Legacoop Romagna, sono tra i fondatori. "Le Cooperative Sociali Zerocento e Cad, aderenti al Consorzio Fiber fin dalla sua fondazione, mettono a disposizione la loro consolidata esperienza nel proporre servizi capaci di rispondere ai bisogni e alle esigenze delle aziende del territorio e dei loro lavoratori", hanno commentato i presidenti di Zerocento e Cad Stefano Damiani e Renata Mantovani.

Il Consorzio Fiber aggrega alcune tra le più importanti cooperative sociali italiane per realizzare soluzioni di welfare aziendale a forte vocazione sociale. Ne fanno parte 17 realtà – Consorzi e Cooperative sociali – tra le più importanti in Italia, che consentono di coinvolgere nel sistema oltre 100 imprese sociali su tutto il territorio Nazionale. Cooperative storicamente impegnate per la gestione dei servizi alla persona, che impiegano oltre 50.000 operatori in tutte le Regioni.

"Welfare Come Te" aiuta l’azienda a disegnare soluzioni di “Welfare Sociale” da introdurre nel Piano di Welfare Aziendale, così da integrare i servizi già esistenti con iniziative in ambito educativo e socio-assistenziale, in grado di rispondere ai bisogni di cura durante l’intero ciclo di vita della persona e della famiglia (da 0 a 100 anni). Lo scopo principale di Aiwa è quello di diffondere la cultura del welfare aziendale ed informare per far comprendere alle aziende e a tutti gli altri soggetti interessati che “fare welfare” vuol dire maggiore produttività per le imprese e maggiore soddisfazione del lavoratore.