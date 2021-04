Coronavirus, Cia: "Riaperture graduali e in sicurezza per la ripresa del settore agricolo"

"Il comparto agrituristico conta danni pari a 1,2 miliardi da inizio pandemia a ogg. I prossimi mesi saranno determinanti per decidere le sorti delle strutture ricettive in campagna", dichiara Cia

"In attesa di indicazioni ufficiali, è evidente che per il settore agricolo e agroalimentare far ripartire ristoranti, bar e agriturismi, così come tutte le attività commerciali, sia ormai cruciale alla sussistenza. Il cronoprogramma per la riapertura garantisca gradualità e, soprattutto sicurezza, perché ai cittadini e ai settori produttivi va assicurata una ripresa effettiva e senza il perdurare dei continui shock che stanno duramente colpendo economia e società". Così Cia-Agricoltori italiani Romagna sulle varie ipotesi per un allentamento progressivo delle restrizioni sui cui il Governo dovrà pronunciarsi nelle prossime settimane.

Per Cia "resta fondamentale che siano il dato sanitario e l’intensificarsi delle vaccinazioni a dettare la tabella di marcia. L’avvicinarsi dell’estate non deve indurre a riaperture affrettate e scellerate, ma far ragionevolmente pianificare e programmare nuove misure che, se confermate le zone arancioni, agevolino l’attività di ristoranti e agriturismi, bar e hotel, privilegiando con l’arrivo del caldo gli spazi all’aperto, favorendo il ricorso alle prenotazioni con le riaperture anche nelle ore serali, il distanziamento e ancora l’uso della mascherina".

"Le aziende agricole - ricorda Cia - stanno facendo da mesi del loro meglio, ora anche sostenendo gli effetti del maltempo, per non mettere a repentaglio l’approvvigionamento alimentare, ma né le consegne a domicilio né l’e-commerce che si stanno rivelando strategici da mesi, possono in alcun modo compensare la chiusura del canale dell’Horeca e, quindi, il blocco dei consumi fuori casa che rappresentano un terzo del totale con perdite superiori stimate oltre 40 miliardi di euro".

"Il comparto agrituristico conta danni pari a 1,2 miliardi da inizio pandemia a oggi - afferma Cia - e, quindi, i prossimi mesi, saranno determinanti a decidere le sorti delle strutture ricettive in campagna: 394 in Romagna, di cui 184 in provincia di Forlì-Cesena, 139 in provincia di Ravenna e 71 in provincia di Rimini, con un’importante componente femminile. La prossima stagione estiva deve rappresentare il punto di ripresa su cui investire con un piano organico che tuteli la salute del Paese nel breve, nel medio e nel lungo periodo".