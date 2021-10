Cresce il mercato dei mutui: nei primi 3 mesi del 2021 in provincia +58% di erogazioni

Le famiglie italiane hanno ricevuto finanziamenti per l’acquisto dell’abitazione per 14.722,4 milioni di euro, rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente si registra una variazione delle erogazioni pari a +29,2%, per un controvalore di 3.324,8 milioni di euro. La fotografia indica ancora un aumento dell’erogazione del credito concesso alle famiglie, che conferma la tendenza sia del quarto trimestre 2020 (quando la variazione è stata pari a +7,5%) sia del terzo trimestre 2020 (+10,7%). Gli ultimi dodici mesi si sono chiusi con 53.838,8 milioni di euro erogati, con una variazione pari a +11,7% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Emilia Romagna

Le famiglie emiliane e romagnole hanno ricevuto finanziamenti per l’acquisto dell’abitazione per 1.266,4 milioni di euro, che collocano la regione al quarto posto per totale erogato in Italia, con un’incidenza dell’8,60%; rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente in regione si registra una variazione delle erogazioni pari a +28,6%, per un controvalore di +281,3 milioni di euro.

“Dopo le difficoltà riscontrate nel corso del 2020, posso dire che l’anno in corso è decisamente vivace dal punto di vista del mercato delle erogazioni in generale – dichiara Giuseppe Zecca, Responsabile d’Area Kìron Partner SpA, Gruppo Tecnocasa – In Emilia Romagna, nello specifico, le agenzie del settore creditizio Kìron registrano un forte interesse dei clienti e le principali città della regione hanno reagito bene alla situazione di emergenza sanitaria e non ci sono particolari criticità nel mercato finanziario rivolto all’immobiliare.

I dati provinciali

Nel primo trimestre 2021 le province della Emilia-Romagna hanno evidenziato il seguente andamento. La provincia di Bologna ha erogato volumi per 392,7 milioni di euro, facendo registrare una variazione rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno pari a +20,8%. Nell’ultimo anno, invece, sono stati erogati 1.545,9 milioni di euro, pari a +6,7%. A Ferrara provincia sono stati erogati volumi per 63,1 milioni di euro, corrispondenti a una variazione rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente pari a +19,2%. Nei precedenti dodici mesi sono stati erogati 238,5 milioni di euro (+7,0%). La provincia di Forlì-Cesena ha erogato volumi per 103,1 milioni di euro, la variazione sul trimestre è pari a +23,9%. I dodici appena trascorsi hanno evidenziato volumi per 401,7 milioni di euro, corrispondenti a +17,0%. In provincia di Modena i volumi erogati sono stati 197,2 milioni di euro, con una variazione pari a +33,9%. Quelli nei quattro trimestri considerati sono stati 748,2 milioni di euro, (+11,9% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso).

In provincia di Parma sono stati erogati volumi per 121,4 milioni di euro, la variazione rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente pari a +34,5%. Sommando i volumi dei precedenti quattro trimestri, i volumi sono stati 470,7 milioni di euro e la variazione +17,3%. Piacenza provincia ha erogato volumi per 61,3 milioni di euro, la variazione sul trimestre è pari a +35,8%. Questi dodici mesi hanno evidenziato volumi per 229,8 milioni di euro e una variazione pari a +13,9%. La provincia di Ravenna ha erogato volumi per 111,6 milioni di euro, facendo registrare una variazione sul trimestre pari a +58,5%. L’anno appena trascorso ha segnalato un totale di 407,1 milioni di euro, con una variazione di +26,2%. A Reggio Emilia provincia sono stati erogati volumi per 127,6 milioni di euro, la variazione rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente è risultata essere pari a +25,1%. I quattro trimestri passati, invece, hanno visto un totale 498,8 milioni di euro (+6,4%). La provincia di Rimini ha erogato volumi per 88,2 milioni di euro, facendo registrare una variazione pari a +28,5% nel trimestre. Andando indietro di un anno sono stati erogati 326,3 milioni di euro (+10,7% rispetto all’anno scorso).

Attraverso l’elaborazione dei dati provenienti dalle agenzie di mediazione creditizia Kìron ed Epicas, il Gruppo Tecnocasa ha analizzato la tendenza rispetto all’importo medio di mutuo erogato. Nel primo trimestre 2021 in Emilia-Romagna si è registrato un importo medio di mutuo pari a 119.600 euro, in aumento rispetto a quanto rilevato durante lo stesso trimestre dell’anno precedente, quando il ticket medio ammontava a 116.800 euro. Mediamente colui che sottoscrive un mutuo nella regione viene finanziato circa il 5% in più rispetto al mutuatario medio italiano.

Le previsioni per i prossimi mesi del 2021 indicano che la crescita dell’attività economica, grazie anche agli effetti del pacchetto di stimoli all’economia che ha interessato il nostro Paese, si rifletterà sulle condizioni finanziarie e sul clima di fiducia delle famiglie favorendo il ricorso al credito. La domanda di credito sarà sostenuta anche dalla ripresa dei consumi e dai bassi tassi di interesse per tutto il 2021 e buona parte del 2022. I finanziamenti alle famiglie per l’acquisto dell’abitazione cresceranno grazie al contributo della moderata ripresa degli investimenti in costruzioni, dai tassi di interesse ancora molto favorevoli e dalle nuove necessità abitative emerse nell’ultimo periodo. Al contrario la componente di surroga e sostituzione si ridurrà ulteriormente anche in considerazione del fatto che gran parte dello stock mutui correnti è stato già surrogato o rinegoziato.