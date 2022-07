Crisi Cmc, Legacoop Romagna: "Serve un intervento pubblico per salvare il lavoro delle persone"

"Al Governo chiediamo che venga fatto per CMC quello che è giustamente stato fatto per altre imprese del settore in crisi: un intervento pubblico, non di assistenza, ma di carattere industriale, per salvare il lavoro delle persone e garantire la continuità di un’impresa che è un patrimonio dell’economia nazionale. Bisogna continuare con determinazione, proseguiremo la mobilitazione insieme alle istituzioni e ai sindacati". Così il presidente di Legacoop Romagna, Mario Mazzotti, al termine della manifestazione svolta lunedì in piazza del Popolo a Ravenna a sostegno della CMC di Ravenna. La Cooperativa Muratori & Cementisti – Cmc di Ravenna, infatti aveva espresso la propria preoccupazione in merito all’attuale crisi di Governo.

"Questa mattina — prosegue Mazzotti — abbiamo ribadito al Prefetto la necessità di svolgere un'azione forte nei confronti del Governo in vista dell'incontro del 20 luglio e di quelli successivi. L'obiettivo è quello di trovare un partner che costituisca una società con la CMC, con un intervento diretto del pubblico, per un'operazione industriale che garantisca il lavoro e la continuità dei cantieri. Il Paese ha bisogno di potere contare ancora su un'impresa che è un patrimonio dell'economia nazionale, del territorio e dei lavoratori. Al Prefetto, che ringraziamo per la disponibilità dimostrata, abbiamo ribadito il fatto che lasciare andare la CMC significa spendere più risorse pubbliche di quante ne servirebbero per il salvataggio, oltre che creare un problema sociale: parliamo di 3.800 lavoratori e migliaia di imprese fornitrici in tutta Italia, per un’impresa che lavora in quattro continenti. Pensiamo ci siano le condizioni per potere riprendere il percorso che era stato avviato e non si era mai concluso, un percorso a cui stiamo lavorando da mesi".