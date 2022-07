Crisi di Governo, Cmc: "A rischio le trattative in atto da mesi e la salvaguardia delle attività produttive"

La Cooperativa Muratori & Cementisti – Cmc di Ravenna esprime la propria forte preoccupazione in merito all’attuale crisi di Governo. "Le trattative in corso di definizione, che coinvolgono importanti partner industriali nonché le stesse istituzioni governative, rischiano infatti di concludersi prematuramente a causa dell'inevitabile stallo prodotto da tali circostanze - spiegano dalla cooperativa - Verrebbe vanificata così un’intensa attività, complessa e molto difficile, in atto da diversi mesi, che vede un importante appuntamento stabilito dalla riunione convocata per il giorno 20 luglio dal Ministero dello Sviluppo, su richiesta espressa della Regione Emilia-Romagna e del Comune di Ravenna".

“L’incontro al Mise dovrà far emergere la discussione tra i diversi Ministeri e le società coinvolte dalla crisi del colosso delle costruzioni, per individuare le possibili alleanze in grado di garantire la continuità industriale - aveva detto nei giorni scorsi l’assessore regionale allo Sviluppo economico e Lavoro, Vincenzo Colla - Questa regione, e il territorio di Ravenna non si possono permettere in una fase così importante per lo sviluppo delle infrastrutture di sopportare l’impatto sociale ed economico che deriverebbe da un fallimento finanziario e industriale della Cmc. È evidente che si deve scongiurare una crisi irreversibile della società proprio in una realtà come quella di Ravenna che sta lavorando su importanti investimenti, strategici per il Paese. Ciò avrebbe inevitabilmente come conseguenza il blocco di numerosi cantieri sul territorio nazionale e oltre”.

"Si auspica pertanto un rapido superamento della situazione attuale in modo da consentire la composizione finale delle trattative in corso e consentire così la salvaguardia e la prosecuzione delle attività produttive di una delle più grandi cooperative del settore delle costruzioni, presente sul mercato da oltre 121 anni - concludono da Cmc - Una società che ancora oggi opera in Italia e all'estero, eseguendo un portafoglio lavori di 1 miliardo, coinvolgendo nei propri cantieri oltre 3800 lavoratori, generando un indotto di 15000 piccole e medie imprese".