Cuscino cervicale Pharmaflex: ecco il nuovo dispositivo medico più consigliato dai fisioterapisti italiani

Non é stato difficile trovare degli ambassador per Pharmaflex cuscino cervicale. Chiunque lo abbia provato lo ha infatti testimoniato con piacere, raccontando ad amici, parenti e colleghi come ha risolto i problemi di cervicale che lo assillavano da tempo.

Stesso tipo di feedback è quello che il guanciale Pharmaflex ha ricevuto dai fisioterapisti italiani. Lo hanno provato loro stessi o consigliato ai loro pazienti ed hanno riscontrato immediatamente benefici.

Pharmaflex cuscino cervicale, perché é consigliato dai fisioterapisti

A prima impressione, qualcuno potrebbe pensare che i fisioterapisti dovrebbero osteggiare un dispositivo che aiuta a risolvere i problemi della cervicale, ma non é così, perché il guanciale Cervical è un valido supplemento ed integrazione a terapie specifiche anti cervicale.

Il lavoro del fisioterapista si basa infatti sulla riduzione ed eliminazione del dolore quando presente e della preparazione del corpo ai fini di prevenzione.

Il cuscino Cervical é invece preventivo. Pharmaflex cuscino cervicale fa infatti dormire meglio, aumentando i punti pressori di testa e spalle e riducendo quindi la pressione aiutando nella distribuzione del capo su tutta la superficie del guanciale.

Il rilassamento muscolare favorisce poi il distanziamento tra le vertebra cervicale C1 e C7, riducendo la compressione e lo schiacciamento dei dischi invertebrali.

Questa azione benefica prolunga il lavoro del fisioterapista, che vede i suoi sforzi dare esito per più di qualche ora.

Alcuni tra i più rinomati fisioterapisti, osteopati e preparatori atletici hanno provato ed analizzato il Guanciale Pharmaflex, da poco disponibile in farmacia ed hanno riconosciuto che il cuscino Cervical può davvero essere una soluzione definitiva per i problemi della cervicale.

Ecco le prime farmacie che hanno Pharmaflex in Italia. Non trovi farmacie vicino casa tua?

Puoi ordinarlo online al 30% di Sconto!

Il cuscino é stato apprezzato per la sua qualità costruttiva e la bontà dei materiali. Il guanciale Pharmaflex è infatti realizzato in Italia, con 5 strati di materiali di alta qualità a diverse densità scelti e progettati appositamente per apportare il maggior beneficio possibile.

Fisioterapisti e osteopati hanno anche apprezzato il fatto che il cuscino sia stato realizzato secondo i dettami del Ministero della Salute ed approvato dallo stesso.

Con la salute non si scherza ed ovviamente i fisioterapisti non andrebbero mai a proporre un prodotto di bassa qualità e con risultati meno che certi. Ecco perché abbiamo accolto con grande piacere l'approvazione degli stessi.

Un prodotto che può davvero migliorare la qualità della tua vita, una soluzione, disponibile in farmacia o online che può davvero aiutarti a risolvere l'annoso e fastidioso problema della cervicale.