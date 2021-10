Cybersicurezza, Federcoop Romagna organizza un seminario online

È fondamentale proteggere i dati aziendali informatici, lo dimostrano i numerosi attacchi a istituzioni e aziende private degli ultimi mesi. Responsabilità e relative sanzioni possono essere salatissime per chi non prende le dovute precauzioni. Privacy, sicurezza dei dati, attacchi informatici: argomenti di stretta attualità che vengono affrontati martedì da Federcoop Romagna, la società di consulenza e servizi di Legacoop Romagna, nel corso di un seminario gratuito indirizzato a imprese e professionisti.

Al centro dell’incontro tenuto dall’esperto Luca Petrone il Gdpr, regolamento europeo sulla privacy recepito in Italia nel 2018. Uno dei grandi dubbi che verranno affrontati è quello relativo alla nomina del cosiddetto “Data Protection Officer”, una figura chiave di controllo e garanzia su cui spesso non c’è sufficiente chiarezza. "Gli attacchi informatici sono all’ordine del giorno anche per le cooperative - dice il presidente di Legacoop Romagna, Mario Mazzotti -. Le conseguenze possono essere molto nocive: danni reputazionali, possibili richieste risarcitorie e danni economici ingenti conseguenti alla necessità di ripristinare la propria infrastruttura informatica. Per questo Legacoop Romagna e Federcoop Romagna offrono alle imprese uno specifico supporto sui temi della privacy e della sicurezza informatica".



"La mancata nomina del Dpo, laddove necessaria, può comportare sanzioni amministrative pecuniarie per le imprese che possono ammontare fino al 2% del relativo fatturato — spiega l’amministratore delegato di Federcoop Romagna, Paolo Lucchi. — Ma il Dpo, allo stesso tempo, può assumere un ruolo centrale nell’ambito di un corretto sistema di governance aziendale, potendo, tra l’altro, fornire assistenza al management per ciò che riguarda la corretta gestione dei dati ed il rispetto della normativa vigente in materia di privacy. Abbiamo organizzato questo seminario per fare il punto, a circa tre anni dall’entrata in vigore del Gdpr". Per iscriversi al corso intitolato “Il modello organizzativo privacy e il ruolo del Data Protection Officer-costo od opportunità?” è sufficiente collegarsi alla pagina web www.federcoopromagna.it/seminari.