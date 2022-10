Da Ravenna a Chicago: l'economia Usa parla italiano

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RavennaToday

Lorenzo Zurino, Presidente del Forum Italiano dell’Export, è stato ospite nei giorni scorsi del Joint Civic Committee of Italian Americans, a Chicago per le celebrazioni dell’Italian Heritage Month. L’invito è giunto direttamente da Ron Onesti, Presidente del Committee di Chicago, che si è definito onorato della presenza di Zurino quale ospite d’onore alla grande parata che si è svolta durante il Columbus Day. Onesti mantiene viva la tradizione dell’italianità nella suddetta città da quando ha aperto ben cinque locali di intrattenimento e di cucina dove avvengono, soprattutto nel mese di ottobre, celebrazioni riguardanti il legame tra States ed Italia. The Joint Civic Committee of Italian Americans è un comitato che fornisce servizi a tutti gli italo americani residenti negli Stati Uniti, promuovendo la loro formazione sia a livello nazionale che internazionale. Coloro che si sono affermati per meriti letterari e giornalistici vengono anche insigniti di un importante premio “Dante Award”. Il Commettee di Chicago si è anche distinto per la raccolta fondi finalizzata alla ricostruzione di Amatrice, colpita dal sisma dell’agosto 2016. Zurino, durante la parata svoltasi lo scorso lunedì, ha incontrato importanti rappresentati delle autorità americane e promotori dell’italianità negli States. Tra di loro figurano: il Senatore dell’Illinois, Darren Bailey; lo State Treasurer, Michael W. Frerichs; il Console Generale d’Italia, Thomas Botzios; il President National Italian American Foundation (NIAF), Robert Allegrini e Robertino Caputo di Caputo Superchain Illinois. “Avere Zurino tra gli ospiti del nostro Columbus Day e, più in generale di tutte le celebrazioni di questo lungo weekend di ottobre, ha rappresentato per noi Italiani di Chicago un grande orgoglio ed un enorme piacere. Il nostro obiettivo è stato non solo quello di celebrare l’italianità ma anche di rafforzare le relazioni economiche tra l'Italia e Chicago in collaborazione con molte altre organizzazioni con cui lavoriamo. Inoltre ciò che ci fa sperare nel raggiungimento di questo traguardo è la saggezza e l’ambizione che hanno sempre contraddistinto il nostro ospite d’onore, Lorenzo Zurino” - Così Ron Onesti, Presidente del Joint Civic Committee of Italian Americans di Chicago, in una lettera indirizzata al Presidente Zurino.