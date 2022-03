Dalla banca romagnola borse di studio e opportunità di lavoro per i giovani

LA Bcc Credito Cooperativo ravennate forlivese e imolese insieme alla Fondazione Giovanni Dalle Fabbriche – Multifor presentano il nuovo bando per l’assegnazione di 43 borse di studio e di ricerca per un valore complessivo di 50mila euro e di 18 borse di lavoro-tirocinio semestrale nell’ambito del “Progetto Crescita Professionale”, per la gestione dei tirocini lavorativi nelle imprese, con un contributo di sostegno complessivo fino a 36mila euro. E’ inoltre previsto anche il Premio Luigi e Giuseppe Piazza, del valore di Euro 1.250.

Lo scopo di queste iniziative è quello offrire una opportunità ai giovani per ritagliarsi un ruolo da protagonisti nell’inserimento attivo nella società e nell’economia del nostro territorio. La data ultima per la presentazione delle candidature per le borse di studio e di ricerca è fissata al 30 aprile 2022; per le borse di tirocinio semestrale le candidature potranno essere inviate fino al 20 luglio 2022. Il bando e maggiori informazioni sono disponibili sui siti internet della banca e della Fondazione Giovanni Dalle Fabbriche – Multifor.