Dalla ricerca di personale ai bandi di finanziamento: un nuovo progetto a favore delle imprese

Un nuovo modo di aiutare le imprese a fronteggiare difficoltà quotidiane, un kit di soluzioni concrete a 360 gradi per ogni esigenza, nata sia negli ultimi mesi di crisi energetica, sia negli anni pre-covid – dalla ricerca di personale qualificato all’accesso ai bandi di finanziamento, fino alla necessità di internazionalizzarsi e sviluppare nuove tecnologie. È il progetto “ABC – Autovalutazione per un Business Consapevole”, che sarà illustrato mercoledì 7 dicembre alle 16 in Camera di Commercio a Ravenna, in un incontro aperto a tutte le aziende e organizzato dall’associazione e da META, il braccio operativo di Assoservizi Romagna che racchiude tutta l’offerta di servizi alle imprese.



“Le imprese sono impegnate in una competizione quotidiana durissima, che è la nuova normalità in cui tutto cambia alla velocità della luce: prima la pandemia, poi l’emergenza energetica. Se rincorriamo le urgenze, saremo sempre un passo indietro: invece occorre giocare d’anticipo, adeguandoci ai cambiamenti senza subirli – spiega il presidente di Confindustria Romagna Roberto Bozzi - Questo percorso, che prima di tutto è culturale, inizia appunto dall’ABC: momenti di riflessione, di autovalutazione, dell’andamento delle proprie imprese”. Saranno presentati i primi dati dello strumento di autoanalisi aziendale e le relative risposte ai nuovi bisogni aziendali. Interverranno il presidente di Confindustria Romagna Roberto Bozzi, il presidente di Meta, Carlo Comandini, e il presidente del Comitato piccola industria dell’associazione, Danilo Casadei.