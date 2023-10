Dalle energie rinnovabili al monitoraggio idrogeologico: al via i nuovi corsi della Rete Politecnica

Per chi è interessato alle nuove tecnologie e ha un diploma superiore, ma non è sicuro di volersi impegnare in lunghi percorsi universitari, il Centro per l’impiego di Ravenna insieme all’Informagiovani propone un’occasione per trovare la scelta giusta, con un appuntamento di presentazione dei corsi finanziati della Rete Politecnica. Questo è il nome che comprende i percorsi Ifts e ITS, in grado di intercettare e soddisfare le esigenze delle aziende del territorio. Cosa rende i corsi della Rete Politecnica così speciali? Fortemente integrati con il sistema delle imprese locali, hanno una didattica di taglio laboratoriale e pratico (condotta anche da docenti provenienti dalle aziende), sul modello di realtà europee già ben rodate, come le Fachschulen (scuole di alta formazione) tedesche o il Brevet de Technicien Supérieur (licenza di tecnico superiore) francese. Ecco perché, nel complesso, una percentuale molto alta degli allievi di questi corsi trova un’occupazione coerente in tempi brevi.

A Ravenna partiranno 3 corsi biennali ITS e 6 corsi annuali Ifts. Energie rinnovabili, meccatronica, economia circolare, industrializzazione del prodotto, monitoraggio idrogeologico, sostenibilità agroalimentare. Sono solo esempi dei temi trattati. Tutti questi corsi consentono di acquisire titoli validi a livello nazionale ed europeo e di acquisire crediti spendibili per passare da un ciclo ad un altro e persino, nel caso degli ITS, di accumulare crediti formativi valutabili dalle università, nel caso si decida poi di proseguire. Dove conoscere in un’unica occasione i corsi ravennati della Rete Politecnica? L’appuntamento è martedì 10 ottobre alle 15:30 a Ravenna, alla sala Giardino di Palazzo Rasponi, in piazza Kennedy (ingresso da via Longhi 9). All’incontro, organizzato dal Centro per l’impiego di Ravenna e dall’Informagiovani, saranno presenti i referenti degli enti di formazione, quindi si potranno fare domande, chiedere chiarimenti, prendere materiale informativo e fare le preiscrizioni.