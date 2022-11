Danni da maltempo: la banca corre in aiuto a famiglie e imprenditori con 10 milioni di euro

La Cassa di Ravenna Spa, a seguito della mareggiata che ha colpito martedì 22 novembre il litorale ravennate e ferrarese, per consentire alle famiglie, agli stabilimenti balneari e alle imprese colpite di ripristinare i beni danneggiati ha costituito un plafond dedicato di 10 milioni di euro per finanziamenti a condizioni particolarmente vantaggiose per tutti coloro che entro il 31 gennaio 2023 attesteranno di aver subito i danni sopra citati.

I finanziamenti possono essere erogati, per singolo beneficiario, fino ad un massimo di 150.000 euro, attraverso apertura di credito in conto corrente, della durata massima di 18 mesi, finanziamenti chirografari della durata massima di 48 mesi e ipotecari della durata massima di 144 mesi, con rate mensili e zero diritti di istruttoria.