Dantedì, una delegazione della Cna ai Giardini pensili per rendere omaggio al Sommo Poeta

Per celebrare il Dantedì, la CNA di Ravenna ha partecipato all’omaggio collettivo a Dante Alighieri, "Un alloro per Dante", opera artistica, realizzata da Regenesi e dalla designer Luisa Bocchietto, collocata presso i Giardini Pensili del Palazzo della Provincia e ispirata ai valori della sostenibilità, che coinvolge l’intera cittadinanza.

L’opera è composta da un grande cilindro in rame con 1423 fessure (numero non casuale: la Divina Commedia conta 1423 endecasillabi) pronte ad accogliere altrettante foglioline in rame. La foglia in rame fa parte di un portachiavi, realizzato in pelle rigenerata e decorato con la grafica che contraddistingue tutto il progetto: la foglia e le stelle, simboli per Dante della vita terrena e ultraterrena. Tra le “foglie” che compongono il portachiavi c’è anche quella in rame, che va staccata per essere collocata nell’opera. Chiunque voglia può apporre la propria foglia e contribuire ad incoronare, finalmente, Dante con la corona d'alloro più grande e preziosa del mondo.

La Presidenza Territoriale unitamente al Direttore Generale della CNA Territoriale di Ravenna, Massimo Mazzavillani e al Presidente della CNA Comunale di Ravenna, guidati da Giacomo Costantini, Assessore al turismo del Comune di Ravenna e Maria Silvia Pazzi di Regenesi, ideatrice dell’omaggio all’Alighieri, hanno visitato l’installazione e inserito le foglie di rame che concorrono a creare la grande opera artistica.