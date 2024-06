Si apre a Ravenna il decimo Festival dell’Industria e dei valori di impresa

È la sostenibilità il filo rosso della decima edizione del Festival dell’Industria e dei Valori di Impresa, organizzato da Confindustria Romagna, che si terrà dal 14 al 27 giugno con un cartellone di appuntamenti nelle aziende associate e di eventi istituzionali. Occasioni per incontrarsi, celebrare traguardi importanti e confrontarsi sui temi di attualità in tutto il territorio di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, dove dal 2015 ad oggi si sono svolti in totale 220 iniziative, richiamando migliaia di persone.

“La rassegna è nata per il 70° anno dell’allora Confindustria Ravenna: nel frattempo, molte cose sono cambiate e continuano a cambiare, a partire dalla nostra Associazione che è cresciuta, cogliendo impulsi nati proprio in quel periodo e diventando Confindustria Romagna, per rappresentare un’area metropolitana con le medesime radici identitarie e culturali – spiega il presidente Roberto Bozzi - Ciò che non è cambiato è il desiderio delle imprenditrici e degli imprenditori di far vedere e raccontare il loro impegno oggi: un’esigenza sempre attuale che il Festival incoraggia e promuove, per diffondere e far conoscere anche l’aspetto culturale di attività che producono benessere per tutta la comunità”.

Per questo, l’evento di apertura sarà una sorta di ritorno alle origini, nella città in cui la rassegna è nata: il 14 giugno alle ore 16.00 a Palazzo Rasponi dalle Teste (piazza Kennedy, Ravenna) dialogheranno il presidente fondatore di Confindustria Romagna, Guido Ottolenghi, il sindaco e presidente della provincia Michele de Pascale e il presidente di Museimpresa, Antonio Calabrò, giornalista e scrittore.