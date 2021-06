Decreto sostegni, un webinar gratuito sulla nuova legge: lo organizza Federcoop Romagna

Contributi per le imprese e i professionisti, provvedimenti di sostegno a settori specifici, misure per l’accesso al credito e molto altro: il Decreto Legge “Sostegni bis” non rappresenta solo uno strumento indispensabile per cercare di ridurre l’impatto dei problemi connessi con la gestione dell’emergenza Covid, ma si trova inevitabilmente sotto i riflettori anche perché rappresenta la fase di passaggio tra l’emergenza sanitaria ed economica e un'auspicabile ripresa sociale ed economica. Per questo motivo Federcoop Romagna, la società di consulenza e servizi di Legacoop Romagna, organizza un webinar gratuito e aperto a tutti per approfondire il dettato normativo. L’appuntamento — gratuito e aperto a tutte le imprese — è giovedì 10 giugno dalle 9 alle 12,30.

Per partecipare occorre registrarsi nella sezione seminari del sito di Federcoop Romagna. La comunicazione è stata inoltre inviata via WhatsApp in questi giorni a tutti gli iscritti al servizio “Ti Informo”, anch’esso gratuito (per iscrizioni: https://bit.ly/tiinformo-federcoop). "I nostri esperti hanno esaminato il Decreto senza preconcetti - dichiara il presidente di Legacoop e Federcoop Romagna, Mario Mazzotti - cercando di privilegiare l’attenzione alle misure di potenziale interesse per il sistema cooperativo del nostro territorio. A questo appuntamento seguiranno, all’interno dei momenti di confronto organizzati da Legacoop a tutti i livelli, spazi utili ad esaminare anche i risvolti più politici delle scelte inevitabilmente connesse con gli strumenti previsti negli articolati del Decreto Legge". Dopo l’introduzione di Paolo Lucchi, amministratore delegato di Federcoop, seguiranno le relazioni degli esperti Laura Macrì (servizio fiscale), Claudio Riciputi (consulenza del lavoro), Federica Buzzi (consulenza societaria) e Monica Bolognesi (consulenza direzionale). Al termine dei singoli interventi sarà possibile porre quesiti ai relatori.