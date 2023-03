I cooperatori romagnoli al congresso nazionale di Legacoop. Lucchi: "Un appuntamento fondamentale"

La cooperazione romagnola in questi giorni è presente in forze a Roma per il 41esimo congresso nazionale di Legacoop, in programma fino a sabato 4 marzo all’Auditorium della Musica. La delegazione territoriale, guidata dal presidente di Legacoop Romagna Paolo Lucchi, è parte del corpo elettorale che eleggerà il nuovo presidente nazionale, in sostituzione del presidente uscente Mauro Lusetti. Il candidato unico è Simone Gamberini.

«Il congresso nazionale è un appuntamento fondamentale per tutto il movimento cooperativo - dice il presidente di Legacoop Romagna, Paolo Lucchi -. La partecipazione della Romagna è stata particolarmente forte, in considerazione dei temi trattati e del ricambio che sta attraversando tutti i livelli associativi. Un grande ringraziamento al presidente uscente Mauro Lusetti che in questi anni ha dimostrato competenza e lungimiranza in ogni situazione. I migliori auguri di buon lavoro a Simone Gamberini, che si appresta ad assumere la massima responsabilità del nostro movimento».

Questi i nomi indicati da Legacoop Romagna per la partecipazione al congresso nazionale: Michele Babini (Il Cerchio), Simona Benedetti (Legacoop Romagna), Luca Benedettini (COCIF), Maurizio Benelli (Assicoop Romagna), Marco Berlini (Coop 134), Massimiliano Manuzzi, (Legacoop Romagna), Barbara Biserni (Formula Servizi alle persone), Marco Aurelio Brandolini (Integra), Federico Morgagni (Legacoop Romagna), Antonio Campri (Deco Industrie), Marco Casalini (Terremerse), Antonella Conti (Formula Servizi), Lorenzo Cottignoli (Federazione delle Cooperative), Carolina Smecca (Legacoop Romagna), Stanislao Fabbrino (Fruttagel), Monica Fantini (Conscoop), Alfredo Fioretti (CMC), Alfio Fiori (CSR), Emiliano Galanti (Legacoop Romagna), Giovanni Giambi (Agrisfera), Giorgia Gianni (Fucina 798), Massimo Gottifredi (Legacoop Romagna), Stefano Patrizi (Legacoop Romagna), Luca Leonardi (CFF), Paolo Lucchi (Legacoop Romagna / Federcoop Romagna), Renata Mantovani (CAD), Romina Maresi (San Vitale), Cristian Maretti (Legacoop Agroalimentare), Barbara Massari (Titancoop), Mario Mazzotti (Dister Energia), Massimiliano Mazzotti (Formula Ambiente), Francesca Montalti (Legacoop Produzione e Servizi), Giovanni Monti (Legacoop Emilia-Romagna), Marco Nannetti (Terre Cevico), Luca Panzavolta (CIA Conad), Massimo Bellavista (Legacoop Agroalimentare ER) , Giovanni Piersanti (CAC), Corrado Pirazzini (Copura), Federica Protti (Legacoop Romagna), Veniero Rosetti (Consar), Valentina Silimbani (Legacoop Romagna), Stefania Settevendemie (Demetra), Emilio Gelosi (Legacoop Romagna), Lisa Tormena (Sunset), Elisabetta Cavalazzi (Legacoop Romagna), Antonio Zampiga (Legacoop Nazionale), Elena Zannoni (Legacoop Romagna), Mirco Zanotti (Apofruit), Miryam Aiello (Reciproca), Massimo Batani (Conscoop), Silvia Godoli (Formula Servizi), Enrica Mancini (CIA-Conad) e Marco Monari (CIA-Conad).