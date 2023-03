Dopo 30 anni si ritrova il Comitato di presidenza Ascom Ravenna

Qualche capello bianco in più, qualche anno in più, ma la stessa vitalità che ha caratterizzato gli anni trascorsi insieme nel Comitato di Presidenza di Ascom Ravenna. Si è svolto, nei giorni scorsi, l’incontro ‘rievocativo’ dei componenti il Comitato Ascom Ravenna degli anni 1991-1993. Un pranzo amichevole che si è svolto presso la Ca’ de Vèn di Ravenna a cui hanno partecipato Nerio Gambi, Giovanni Perdinzani, Enzo Tappi, Mario Caletti, Ottavio Righini ed Ettore Betti. Non hanno potuto prendere parte alla ‘rimpatriata’ invece Alfio Longo e Bruno Grammantieri per indisposizione.

L’appuntamento è stato molto gradito da parte di chi ha ricoperto la carica di componente del Comitato di Presidenza di Ascom Ravenna nel ricordo anche di chi purtroppo non c’è più, ma ha dato un contributo importante all’Associazione: Valter Zanchini e Paolo Vitali. Ricordi e aneddoti sono stati al centro del pranzo da parte di chi ha avuto un ruolo di guida e di indirizzo dell’Associazione per diversi anni e che ha rappresentato un sostegno per le imprese, in un contesto economico in rapida evoluzione.

“Non poteva che essere la 50&più - afferma il presidente Ottavio Righini - associazione che unisce i pensionati della Confcommercio, a promuove questo simpatico incontro di coloro che hanno contribuito a fare grande questa organizzazione del terziario a Ravenna”.