Dove risparmiare al supermercato, la lista dei punti vendita più economici in città secondo Altroconsumo

In tempi di inflazione alle stelle, risparmiare qualcosa sul carrello della spesa è quasi un obbligo. Ma come fare? E, soprattutto, in quali supermercati potersi recare per cercare di abbassare, almeno di qualche euro, la cifra finale del proprio scontrino? A venire incontro ai ravennati ci pensa Altroconsumo che ha pubblicato la lista degli esercizi commerciali più economici della città. Una guida utile per provare a risparmiare qualche euro, non dovendo fare a meno dei piaceri della tavola.

La prima buona notizia che emerge dall'indagine (svolta tra il 7 marzo e il primo aprile 2022 prendendo in considerazione 1,6 milioni di prodotti presenti sugli scaffali di 1.171 punti vendita in tutto lo Stivale) è che Ravenna è una delle località italiane in cui, in un anno, la spesa può essere più vantaggiosa. In tal senso, nell'arco di dodici mesi, scegliendo con cura il supermercato o il discount, una famiglia media può arrivare a risparmiare anche 1.317 euro.

Dove, però, ci si chiedeva? La classifica dei punti più economici vede in vetta, a pari merito, l'Extracoop del centro commerciale Esp, il Famila di via Aquileia e il Famila di via Argirocastro: in tutti e tre questi centri, infatti, i prodotti sono più cari del 12% rispetto al dato base che Altroconsumo prende in considerazione come quello più economico in assoluto. Verrebbe da pensare che sia tanto, ma in realtà non è così: le differenze di prezzo, in altri casi, sfondano anche il 30%.

Proseguendo rapidamente con l'elenco dei supermercati e discount più convenienti secondo Altroconsumo, si trova il Famila di via Faentina (13%), la Conad Superstore di via Newton (16%), la Conad di via dei Navigatori (18%), la Conad di via Cesarea, la Coop di via Gramsci e l'Eurospar di via Romea (tutte al 19%), la Coop&Coop di piazzale Nenni (20%), la Coop di via Travaglini (22%), la Coop del mercato coperto di piazza Costa (23%) e, infine, il Sigma di via Faentina (35%).