E-commerce da record nell'anno del covid: nel ravennate +92% di consegne

Cresce ancora il numero dei pacchi consegnati da Poste Italiane nel Ravennate: a fine 2020 si è infatti registrato un incremento di consegne del 92% rispetto all’anno precedente. Oltre alla logistica tradizionale, la distribuzione può contare sulla rete Punto Poste, l’insieme di attività commerciali che offrono servizi di ritiro e spedizione pacchi, che conta 10.000 fra tabaccherie, bar, cartolerie, negozi ed edicole dove è possibile ritirare i propri acquisti in modo semplice e veloce. In provincia di Ravenna sono 36 gli esercizi aderenti alla Rete Punto Poste. Inoltre sul territorio provinciale sono presenti 3 locker (a Ravenna, Faenza e Cervia), punti self-service con orari di apertura estesi, attraverso i quali è possibile anche effettuare il reso dei propri acquisti on line che devono essere spediti con Poste Italiane.