E' online il “portale del contribuente” dell’Unione Romagna Faentina

L’Unione della Romagna Faentina ha attivato e messo a disposizione dei cittadini LINKmate, un vero e proprio portale del contribuente che permette ai cittadini di svolgere online e in autonomia le pratiche IMU, senza quindi doversi recare fisicamente presso l'ufficio tributi.

L’accesso al portale è effettuabile tramite credenziali SPID, CIE (Carta di Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

Nell’attuale fase di lancio del portale, dopo aver eseguito l’accesso i contribuenti potranno reperire modulistica IMU, compilare e presentare le dichiarazioni IMU grazie ad una procedura guidata, e presentare documentazione in formato pdf relativa a istanze di rimborso, contratti di locazione agevolata ed istanze di uso gratuito.

In futuro il portale verrà arricchito con una serie di nuove funzionalità, come ad esempio la “bacheca messaggi” per interagire direttamente con il Comune, la possibilità di consultare la propria posizione tributaria e i dati del catasto relativi ai propri immobili, oppure l’utile strumento di calcolo del dovuto della nuova IMU o della vecchia IMU+TASI dove pertinente.

Grazie agli aggiornamenti futuri i cittadini potranno inoltre pagare gli avvisi di accertamento tramite pagoPA.

Il portale è facilmente raggiungibile grazie al banner posizionato in homepage in ciascun sito web dei Comuni dell’Unione Romagna Faentina. In alternativa, è possibile visitare la pagina dedicata a LINKmate presente in ogni sito web istituzionale, nella sezione riguardante le tematiche tributarie.