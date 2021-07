Economia, Mingozzi: "Complimenti a Tozzi Green, innovazione e buon nome di Ravenna"

Giannantonio Mingozzi, esponente del PRI, apprezza i nuovi investimenti decisi da Tozzi Green e si complimenta con Franco e Andrea Tozzi, presidente e amministratore delegato del Gruppo. "Nel campo delle rinnovabili le strategie di Tozzi Green, gli accordi con imprese leader del settore, le risorse da investire in parchi eolici in Sicilia, la capacità di promuovere ricerca e innovazione a partire dalla sede e dai propri dipendenti e le commesse ottenute in tutto il mondo, dal Brasile ai Paesi Arabi, dimostrano capacità e coraggio imprenditoriale dell'azienda ravennate che si traduce anche in sostegno internazionale al buon nome di Ravenna". Anche gli interventi e i lavori del Gruppo, in Paesi oppressi dalla povertà o in via di sviluppo, nel campo dell'energia e della trasformazione agroindustriale confermano la tradizione di famiglia nel voler costruire progresso e sviluppo rispettando diritti e doveri civici e umanitari, conclude Mingozzi; "ho avuto il piacere qualche tempo fa di presentare il volume 'Qualcosa abbiamo fatto' sulla storia della generazione Tozzi e vedo con soddisfazione che mantiene le premesse di successo e dinamismo". La prossima settimana un gruppo di candidati dell'Edera alle comunali saranno in visita nella sede di Mezzano della Tozzi Green.