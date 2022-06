Edilizia, l'appello di Cna e Confartigianato ai parlamentari romagnoli: "Si rischia di naufragare nella burocrazia"

Per far fronte alle difficoltà riscontrate dalle imprese nella gestione dei bonus in edilizia e delle relative cessioni del credito, Cna e Confartigianato della provincia di Ravenna hanno inviato mercoledì mattina ai Parlamentari romagnoli una lettera per sollecitare un intervento del Governo sulla questione. "Sono sempre più frequenti le segnalazioni che ci giungono, da parte delle imprese associate, riguardanti le crescenti difficoltà incontrate nella gestione dei bonus in edilizia e delle relative cessioni del credito. I crediti di imposta - spiegano Cna e Confartigianato - sono infatti ancora bloccati dalla ‘stretta sulle cessioni’, con l’aumento dei prezzi dei materiali, spesso irreperibili, a cui si è aggiunto da ultimo anche l’obbligo di ottenere le attestazioni SOA".

"Lo scorso 6 giugno - proseguono le associazioni di categoria - in previsione dell’apertura della discussione per la conversione in legge del DL Aiuti, Cna, Confartigianato e Casartigiani hanno inviato una lettera aperta a tutti i componenti delle Commissioni Bilancio, Finanze, Lavori pubblici, Attività produttive di Camera e Senato e ai Capigruppo dei due rami del Parlamento. Nella lettera sono stati ancora una volta ribaditi l’allarme e la preoccupazione per le continue modifiche alle norme sugli incentivi in edilizia che stanno bloccando definitivamente i lavori di riqualificazione degli edifici tagliando fuori dal mercato oltre il 90% delle imprese, con danni irreparabili per l’intero settore sempre più a rischio di blocco dei cantieri, chiedendo, tra l’altro, di abolire l’obbligo per le imprese di possedere un’attestazione SOA per operare nel mercato dei bonus edilizi. Il rischio concreto di fallimento, nel nostro Paese, potrebbe coinvolgere oltre 33.000 imprese e 150.000 lavoratori".

"Ci siamo permessi di scrivervi - concludono Cna e Confartigianato nel loro appello ai parlamentari locali - e di portare anche alla vostra attenzione questa lettera e questo appello, affinchè possiate unirvi alla nostra azione sollecitando il rapido intervento di Governo e Parlamento per salvare un’idea vincente di riqualificazione green del Paese che rischia di naufragare nel mare della burocrazia legislativa".