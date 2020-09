Elezioni a Faenza, Cna organizza un laboratorio-incontro con i candidati sindaci

Cna Faenza organizza un laboratorio partecipativo rivolto alle imprese per individuare le sfide principali da sottoporre all’amministrazione comunale nel prossimo quinquennio, prioritarie per la qualità, attrattività e sostenibilità del sistema dell’artigianato e delle Piccole e Medie Imprese. Il laboratorio partecipativo si concluderà con il confronto con tutti i candidati sindaco della città, con lo scopo di rendere le imprenditrici e imprenditori partecipanti protagonisti del dibattito sui possibili scenari futuri, partendo dalla condivisione delle domande da porre ai candidati Sindaco.

“Punto di partenza del confronto del laboratorio - dichiarano il presidente Cna Faenza Canzio Camuffo e il responsabile Cna Romagna Faentina Luca Coffari – sarà un’indagine rivolta a imprenditrici e imprenditori per far emergere le loro esigenze e aspirazioni e comporre un’idea di sviluppo comune. Lo strumento di indagine è il sondaggio i cui risultati saranno utilizzati per animare la riflessione del primo momento laboratoriale, in programma giovedì 3 settembre e propedeutico al dibattito tra i candidati sindaco del 15 settembre. Cna lavorerà per stimolare la discussione in quattro distinti ambiti che “metteranno alla prova” i candidati sindaco sulle proprie capacità di analisi del territorio e della macchina amministrativa, sull’abilità nel ricomporre visioni comuni, sull’attitudine a intrecciare buone reti di sistema e relazioni internazionali, sulla possibilità di individuare strumenti innovativi di governo appropriati alla situazione attuale, in un’ottica di semplificazione burocratica e riduzione degli ostacoli".

Il laboratorio partecipativo andrà a creare il manifesto di argomenti alla base di sfide che il mondo Cna valuta come rilevanti, e che esporrà nella forma di domande, le cui risposte da parte dei candidati saranno accolte come impegno reciproco da monitorare insieme. Per compilare il sondaggio (entro il 2 settembre) "Artigianato e piccole medie imprese faentine: questioni di prospettiva" è possibile raggiungerlo al link https://forms.gle/i1vUkFbp2iSoKqSi7. Per partecipare al laboratorio che si terrà il giovedì 3 settembre alle ore 20.30 presso il complesso ex Salesiani, in via San Giovanni Bosco 1 occorre obbligatoriamente iscriversi (per il rispetto delle norme Covid) al seguente link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-artigianato-e-piccole-medie-imprese-faentine-questioni-di-prospettiva-118611862273.