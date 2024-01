Elezioni amministrative, Legacoop si confronterà con i candidati sul "Sistema Romagna"

Sono 50 le amministrazioni comunali della Romagna che nel 2024, giunte alla fine dei 5 anni di mandato, saranno alle prese con nuove elezioni: 20 Comuni in provincia di Forlì-Cesena, 16 in quella di Rimini e 14 nel ravennate.

"Sono appuntamenti che costituiscono occasioni fondamentali di confronto e programmazione sul futuro di comunità, grandi e piccole, tutte rilevanti per la nostra tenuta economica e sociale. In particolare in questo tempo storico, interessato da necessità che evidenziano una demarcazione sempre più netta con il passato recente - commentano da Legacoop Romagna - Pensiamo solo ai cambiamenti climatici e ai danni subiti da tanti, a causa dell’alluvione, all’approvvigionamento energetico, alla velocità con cui avanza l’innovazione tecnologica e alla gestione delle opportunità garantite, ma da gestire, dall’intelligenza artificiale. Macro obiettivi che, tuttavia, non esauriscono l’elenco delle priorità di lavoro di Legacoop Romagna e delle cooperative associate per i prossimi anni".

"Riteniamo irrinunciabile mirare ad una integrazione strategica territoriale, di ambito romagnolo, da perseguire in ogni settore: aeroporti, fiere, infrastrutture viarie, sistema delle acque, università, porto di Ravenna/Zona logistica semplificata, Piano strategico e programmazione urbanistica, sviluppo dei servizi socio-sanitari ed educativi - continuano da Legacoop - Manterremo alta la guardia sulla promozione della legalità nell’esercizio dell’impresa e sul valore del lavoro di qualità, che è un diritto di tutti i cittadini ed è garanzia per i soci e i dipendenti delle cooperative associate. Vogliamo lavorare per costruire un sistema economico e una rete di servizi sempre più forti, evitando dispersione di risorse e rafforzando le sinergie tra i territori di Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna, per strutturare al meglio quel “Sistema Romagna”, che per noi è obiettivo irrinunciabile".

Per questo, concludono, "uspichiamo che, nel futuro più prossimo, tutte le risorse e le energie economiche e sociali della Romagna possano essere messe a disposizione di una programmazione unitaria, che faccia perno sull’innovazione, la ricerca e lo sviluppo dell’intero territorio. Sono obiettivi dirimenti per Legacoop, sulla base dei quali – durante la campagna elettorale e dopo la stessa - ci confronteremo alla pari con tutti i candidati che ce lo chiederanno, senza alcuna preferenza precostituita, ideologica o di partito".