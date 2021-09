Engim E-R: l’ente di formazione che fa crescere i giovani nel mondo del lavoro

ENGIM Emilia-Romagna è l'ente di formazione professionale gratuita per tutti i ragazzi dai 15 ai 18 anni. Corsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) di 2 anni con due periodi di stage garantiti, per ottenere il Diploma di Qualifica Professionale

ENGIM Emilia-Romagna è l’ente che opera nell’ambito della formazione, della qualificazione e dell’avviamento professionale, al servizio dei giovani per promuovere la loro crescita umana e professionale nel mondo del lavoro.

Come?

L’offerta formativa è costruita sulle realtà produttive del territorio, con una proposta flessibile e personalizzata che supporta i giovani tra i 15 e i 18 anni per evitare l’abbandono degli studi e accompagnare la loro istruzione con l’acquisizione di competenze e abilità spendibili in diversi contesti lavorativi.

Con quali modalità?

I percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) di ENGIM sono completamente gratuiti e aperti a tutti i giovani in uscita dalla scuola secondaria di primo grado; i corsi durano 2 anni: 2.000 ore complessive, 2 periodi di stage garantiti per conseguire il Diploma di Qualifica Professionale, da spendere immediatamente nel mondo del lavoro.

Sono 5 i corsi a disposizione dei ragazzi, a seconda delle preferenze e delle attitudini di ciascuno:

1 - Operatore delle lavorazioni di prodotti agro-alimentari per imparare a gestire le fasi di lavorazione delle materie prime e dei semilavorati;



2 - Operatore di grafica e di stampa per operare nel processo di produzione grafica e di stampa;



3 - Operatore dell’acconciatura per imparare a realizzare trattamenti e operazioni di base per la cura del capello e del cuoio capelluto



4 - Operatore alle vendite per acquisire le competenze necessarie a ogni genere di vendita e assistere gli utenti anche nella fase post-vendita, in collaborazione con Officina UBUNTU, la bottega Made in ENGIM e prima impresa formativa romagnola a svilupparsi interamente attraverso un contesto formativo professionale con la produzione e la vendita di prodotti del territorio;



5 - Operatore Meccanico di Sistemi per assemblare i componenti di automazione pneumatici, oleodinamici ed elettrici.

Dove ci si può iscrivere?

Per iscriversi ai corsi professionalizzanti gratuiti ENGIM Emilia-Romagna o anche solo per avere maggiori informazioni, https://emiliaromagna. engim.org/content/iscrizioni-0

ENGIM: il posto giusto per crescere nel mondo del lavoro!

Engim ER a:

Ravenna: Via Punta Stilo 59 – 48124 Ravenna

Cesena: Via Canonico Lugaresi 202 - 47121 Cesena