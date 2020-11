"Europa, innovazione e resilienza: quali sfide e opportunità per le imprese"

Mercoledì 25 novembre, a partire dalle 10, Federcoop Romagna organizza un seminario online gratuito e aperto a tutti per fare il punto sulle nuove opportunità di finanziamento che si stanno delineando per le imprese con in fondi UE (quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e Next Generation EU) e la nuova politica industriale (Piano Transizione 4.0).

Dopo i saluti iniziali di Paolo Lucchi (amministratore delegato di Federcoop Romagna), gli interventi di Francesco Raphael Frieri (direttore generale alle risorse, Europa, innovazione e istituzioni della Regione Emilia-Romagna) sulla prospettiva regionale sulle nuove priorità della nuova programmazione 2020-2021 in riferimento all'innovazione e alla competitività delle imprese. Segue Giorgio Bisirri (esperto di programmazione e attuazione politiche comunitarie) che interviene sulle principali novità e opportunità per le imprese nel Bilancio pluriennale 2021-2027 e Next Generation EU. Laura Macrì (responsabile Servizio Fiscale di Federcoop Romagna) espone le principali azioni previste dal Piano Transizione 4.0 a favore delle imprese attraverso il credito d’imposta. Dopo una sessione di domande e risposte dei partecipanti, chiude i lavori Mario Mazzotti (presidente di Legacoop Romagna). L’iscrizione è gratuita e online dal sito di Federcoop Romagna.