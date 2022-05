European Maritime Day 2022, aperte le registrazioni per partecipare agli eventi

Il 19 e il 20 maggio si svolgerà a Ravenna l’edizione 2022 dell’European Maritime Day, evento sull’economia e l’ambiente marittimo della Commissione europea, assegnato quest’anno alla nostra città, dedicato al tema della “Sustainable blue economy for green recovery” (Economia blu sostenibile per una ripresa del verde). EMD si svolgerà in presenza con speaker e moderatori, ma sarà trasmesso anche in streaming.

È possibile registrarsi agli eventi, entro il 12 maggio, andando sul sito https://european-maritime-day-2022.b2match.io/, mentre il programma provvisorio è consultabile al seguente link: https://bit.ly/3FbNZRr. All’evento potranno prendere parte in presenza, al Pala De André, fino a 750 persone, ma sarà possibile seguire le sessioni plenarie di apertura e chiusura, con relatori di alto livello sulla blue economy e l’ambiente marino, da tutta l’Unione europea. Sarà inoltre possibile partecipare a workshop stimolanti e interattivi, pitch stage session (presentazioni schematiche e brevi) e molti incontri B2B Business-to-business. L’intero programma di EMD sarà trasmesso virtualmente in video-conferenza (tramite Zoom o piattaforme simili) e sulla EMD TV, la rete dedicata, verranno trasmesse interviste, highlight delle conferenze e video.

Inoltre, quest’anno sarà possibile partecipare – fisicamente o virtualmente – a sessioni plenarie e workshop di EU4Ocean Summit nell’ambito di EMD 2022 (20 maggio), con focus tematici: Ocean and Climate, Food from the Ocean and Healthy and Clean Oceans. Il formato ibrido di EMD permetterà a tutti i partecipanti, in presenza e online, di sfruttare al massimo le opportunità di network, scambio di idee, esposizione dei propri risultati e aggiornamento in merito agli sviluppi delle politiche del mondo marittimo.