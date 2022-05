Imprenditoria, Fabio Amadei è il nuovo presidente della Round Table di Ravenna

Venerdì sera, al Ristorante Cappello, si sono tenute le elezioni per definire il consiglio direttivo dell’anno sociale 2022/2023 della Round Table 11 Ravenna. Al presidente uscente Andrea Sangiorgi subentra Fabio Amadei. Il Consiglio in carica per l’anno sociale 2022/2023 sarà composto dal vicepresidente Filippo Bongiovanni, tesoriere Enrico Carone, segretario Francesco Tirapani, webmaster Alessio Clarizia, corrispondente Simone Rubboli e gestore materiali Luca Zaffagnini.

Sono stati nominati consiglieri Samir Bassoni, Marco Merli, Andrea Morelli, Luca Pezzi, Giulio Reale e Umberto Turicchia. Dal neo presidente sono stati nominati membri d’onore dell’anno, Francesco Bragagni e Walter D’Addante. Round Table è un club presente a livello internazionale, dedicato a giovani professionisti e imprenditori.