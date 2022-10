Fabio Maletti nominato segretario generale dell'Autorità Portuale di Ravenna

E’ stata deliberata dal Comitato di Gestione dell’Autorità di Sistema Portuale di Ravenna, riunitosi venerdì, la nomina dell’ingegner Fabio Maletti a nuovo segretario generale dell’Ente di Via Antico Squero. Maletti, classe 1961, da venticinque anni in Autorità Portuale, rivestendo l’incarico di Direttore Tecnico dal 2000, ha già in passato ricoperto il ruolo di segretario generale per alcuni anni.

“Una scelta – ha dichiarato Daniele Rossi, Presidente dell’Autorità Portuale – che va nel segno della continuità e del riconoscimento. Della continuità, rispetto al percorso virtuoso che l’Ente sta compiendo e che bisogna continuare a percorrere con determinazione per raggiungere gli obiettivi sfidanti che ci siamo posti. E del riconoscimento verso il grande lavoro che tutta la struttura ha svolto in questi anni, continua oggi e dovrà continuare a svolgere in futuro nell’interesse del Porto di Ravenna e di quegli obiettivi strategici che sono ora legati alla realizzazione del Progetto dell’Hub Portuale e delle opere del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”.