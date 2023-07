Fatturati delle imprese e inflazione: si presenta il rapporto congiunturale ed economico della Provincia

Giovedì la CNA di Ravenna presenterà il rinnovato rapporto congiunturale ed economico della Provincia di Ravenna che tratterà i dati del 2022 e le previsioni del secondo semestre 2023 e 2024, a livello nazionale, ma soprattutto locale. Saranno approfonditi gli andamenti dei fatturati delle imprese suddivisi per settori e dell’occupazione, oltre a due focus su inflazione in provincia e possibili impatti economici dell’alluvione. Verrà poi fatto il punto anche sulle prospettive del credito ed impieghi. In ultimo, una pagella sociale ed economica dei singoli comuni della provincia, dove si evinceranno punti di forza e debolezza.

L’iniziativa sarà introdotta da Matteo Leoni, presidente della CNA Territoriale di Ravenna. Interverranno, a seguire, Guido Caselli, Direttore Centro studi e vicesegretario generale di Unioncamere Emilia-Romagna, che presenterà lo studio, e Andrea Silvagni, Responsabile Ufficio Pianificazione e Controllo di gestione La BCC ravennate, forlivese e imolese, che tratterà il tema del credito e gli investimenti nel territorio. Le conclusioni saranno affidate a Michele de Pascale, Sindaco di Ravenna e Presidente della Provincia. Modererà l’iniziativa Luca Coffari, Responsabile Dipartimento Politiche Economiche CNA Territoriale Ravenna. La partecipazione è gratuita.