Federalberghi chiede promozione sui 3 aeroporti e una navetta con lo scalo di Forlì

Collegamenti con il rinato Ridolfi di Forlì e il Marconi di Bologna; promozione anche al Fellini di Rimini. E una serie di iniziative di promocommercializzazione: Federalberghi Ravenna e Assohotel mettono nero su bianco una serie di proposte su come utilizzare i proventi dell'imposta di soggiorno, concentrandosi in particolare sugli aeroporti. Ecco allora la richiesta di "supporto economico per navetta dall' aeroporto di Forlì a Ravenna" e di valutare "nuove modalita' di collegamento con l'aeroporto di Bologna in seguito alla messa in opera del people mover e il potenziamento dei collegamenti ferroviari". Occorre inoltre, entrano nel dettaglio i presidenti delle due associazioni Raffaele Calisesi e Filippo Donati, "sviluppare iniziative in tutte le destinazioni" dell'aeroporto di Forli', di Rimini e Bologna. E serve "una forte campagna promozionale per il nostro territorio per favorire la capacita' di attrattivita' dei lidi e della citta' d'arte anche in coordinamento con Apt servizi e Destinazione Romagna".

Si deve mettere mano alla segnaletica di promozione turistica e della destinazione "Ravenna e le sue spiagge" sulle direttrici di accesso al territorio e realizzare un sito informativo in chiave turistica visualizzabile su smartphone", mettendo online anche la pubblicazione Welcome Ravenna con video esperienziali e altro materiale. Gli albergatori chiedono anche di coinvolgere Diocesi, Opera di Religione, Fondazione Ravenna Manifestazioni, Ravenna Antica e polo museale dell'Emilia-Romagna in un apposito tavolo di confronto affinche' siano coordinati gli sforzi di promozione del territorio e dei siti Unesco. E di "rafforzare i periodi di bassa stagione con idonee iniziative ed eventi. Vanno favorite nell'assegnazione di contributi comunali le iniziative che si prefiggono l'animazione serale della citta' e dei lidi. Non puo' mancare nelle liste dei desiderata il decoro urbano, in citta' e nei lidi, dove in particolare le associazioni segnalano una serie di interventi di ripristino del degrado dei marciapiedi, delle pista ciclabile e delle sedi stradali; e chiedono piu' bidoni per i rifiuti, manutenzione piu' costante, messa in sicurezza delle aree verdi e per bimbi. (Agenzia Dire)