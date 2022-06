Turismo col vento in poppa: 9 albergatori su 10 vedono un miglioramento rispetto all'anno scorso

Federalberghi Ravenna ha effettuato un sondaggio sugli imprenditori del settore ricettivo alberghiero e principali B&B della città per capire come si sta prospettando la stagione turistica in corso. Sotto il profilo delle presenze per l?88,2% la stagione turistica sta andando meglio (52.9%) o come lo scorso anno (35,3%) mentre solo per 11,8% la stagione non sta dando i risultati sperati.

Uno degli obiettivi dell?indagine era anche quella di capire se la guerra e il conseguente ulteriore aumento delle materie prime, con in cima ai pensieri il caro carburanti ed il caro energia che hanno inciso su tutta la filiera sia per l?accesso alle spiagge, alle attività di svago e di ristorazione, che a loro volta hanno subito rincari diretti di tutti i prodotti alimentari, potessero aver frenato la propensione dei turisti a visitare la città d?arte o i lidi.

Poi per il 64,7% la tendenza è buona (35,3%) o ottima (29,4%) che se la sommiamo a coloro che per ora vedono stabilità rispetto allo scorso anno (17,6%) possiamo dire che a giugno si profila una buona stagionalità per l?88,2% degli imprenditori. Vedono un calo solo il 17,6% ma su questo dato potrebbe poi giocare il last minute che potrebbe colmare il gap che si è evidenziato.

Lo scalo crocieristico sta portando presenze nella sua struttura? Partito da pochissimo tempo ancora non si intravvedono appieno le potenzialità che comunque beneficiano di più la città e i lidi nord rispetto ai lidi sud. Il dato complessivo del Comune si è così articolato; per il 52,9% non si sono avute presenze particolari dovute a flussi relativi allo scalo crocieristico mentre nel complesso il 47,1% degli imprenditori ha notato un maggiore movimento di turisti.

Con la formula delle risposte multiple si è chiesto come rendere più accogliente la località (città d?arte o lido) e a misura di turista. Il primo elemento su cui si chiede all?Amministrazione di intervenire sono i collegamenti città- mare e città verso i principali aeroporti della regione. Ancora poco sfruttato il collegamento ferroviario da chi sceglie di soggiornare nel Comune di Ravenna. Allo stesso modo gli operatori vorrebbero fossero organizzati più eventi di rilievo sia in città che nei lidi e in questo caso particolare attenzione alla burocrazia che troppo spesso accompagna questi eventi. Nei lidi, in particolare, si evidenzia ancora come la cura del verde e l?incuria nell?arredo urbano siano un brutto biglietto da visita, ma questa sensibilità è presente anche per la città dove Federalberghi da anni insiste sul coordinamento degli arredi e sulla riqualificazione delle zone Unesco.

Infine, gli imprenditori auspicano anche una maggiore promozione del Comune di Ravenna perché, nonostante i segnali incoraggianti della stagione turistica, vi sono purtroppo ancora periodi dell?anno in cui le strutture, soprattutto quelle della città, avrebbero bisogno di maggiore supporto promozionale pubblico che affiancasse quello degli imprenditori

Consuelo Rossini vice presidente di Federalberghi Ravenna e albergatrice di Marina di Ravenna commentando i risultati emersi dal sondaggio trova conferme importanti: ?Per fortuna per ora la situazione economica e la guerra non stanno incidendo sulla stagione in corso che anzi fa ben sperare seppur condizionata fortemente dalla difficoltà di reperimento del personale per le ormai note vicende. Resta evidente che lo scalo crocieristico è un utilissimo elemento a supporto dell?economia delle nostre località che sta iniziando a prendere piede. Per questo motivo il presidente Raffaele Calisesi ha promosso verso i soci il sistema Webi predisposto dalla Cooperativa taxisti Ravenna 1 ed in particolare dal presidente Giancarlo Baldo per bypassare il centralino della cooperativa nella ricerca dei taxi".

"Vi sono segnali importanti sulle cose da fare e che col sondaggio svolto offriamo all?Amministrazione come elementi sui quali lavorare per rendere più accogliente la città ed i lidi. Voglio anche sottolineare - sottolinea Rossini - come il gruppo giovani albergatori Federalberghi e la sua presidente Cristina Zaffi si sia già fatto promotore verso l?Assessore al turismo Giacomo Costantini affinché si realizzi un importante evento che, potrebbe coinvolgere anche altri importanti enti del territorio e far atterrare a Ravenna una importantissima mostra. Infine, ritengo porre un focus d?attenzione sull?indotto che il porto sta generando anche grazie ai lavori di sistemazione ed approfondimento ma ancor più, vista la situazione internazionale, ritengo sia urgente abbandonare ogni tentennamento e ripartire con le estrazioni di gas nell?Alto adriatico che purtroppo stiamo tuttora regalando ai nostri vicini croati che lo estraggono senza alcun problema?.