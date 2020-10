Fellini Scalinocinque: in pieno centro storico, un locale completamente rinnovato alla portata di tutti

A Ravenna se dici "Piazza Kennedy" pensi subito al Fellini Scalinocinque: da ben diciassette anni, infatti, lo storico locale è un punto di riferimento del centro storico che ora si è completamente rinnovato come i luoghi che lo circondano.

Da sempre specializzato in aperitivi e drink, ora la proposta è ampia anche come ristorazione con un menù tutto da scoprire: non solo per i giovani, ma anche famiglie, insomma il Fellini Scalinocinque è alla portata di tutti.

Fellini Scalinocinque si trova a Ravenna in Piazza Kennedy n. 15 ed è aperto tutti i giorni.