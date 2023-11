Ferretti Group, al via la seconda edizione della Scuola dei Mestieri: nuove assunzioni a Ravenna

Dopo il successo della prima edizione tenutasi in primavera, Ferretti Group dà il via alla seconda edizione del progetto Scuola dei Mestieri, con inizio il 13 novembre a Forlì. Obiettivo: formare manodopera specializzata (copertisti e falegnami) da assumere nella produzione di yacht di lusso, anche nello stabilimento di Ravenna di prossima apertura. Il percorso, della durata di 3 mesi e con un monte ore di 500 ore, è dedicato ai ragazzi tra i 18 e i 29 anni che vogliono muovere i primi passi nell’eccellenza della nautica italiana. Le lezioni saranno tenute da figure tecniche, ex capi cantiere e capi squadra.

Dopo la prima edizione nella sede di Forlì e la successiva attivazione nei plant di Mondolfo e Sarnico, l’obiettivo del Gruppo di questa seconda edizione, è concentrarsi anche sul cantiere di Ravenna recentemente acquisito, per incrementare il personale in previsione dell'apertura. La classe è composta, infatti, sia da studenti del territorio della provincia di Ravenna che di Forlì.

La Scuola dei Mestieri non è un semplice tirocinio extracurriculare, ma un progetto professionalizzante che unisce teoria e pratica in cantiere. La parte teorica è così strutturata: una panoramica sulle tecnologie dei materiali e compositi e una sulla parte engineering, dai principi di costruzioni ai tipi di impianti presenti nell’imbarcazione, con un focus particolare sulle diverse tipologie di semilavorati e sulla progettazione degli allestimenti. La parte pratica, invece, in collaborazione con l’istituto Cnos FA Forlì, si svolge inizialmente in un laboratorio del legno per proseguire poi in Cantiere.

In totale, compresa anche l’edizione di Forlì, sono oltre 50 i tirocinanti che potrebbero essere assunti nei cantieri di Ferretti Group.

Ferretti Group ha dichiarato: “L'eccezionale abilità delle nostre maestranze è il vero punto di forza della nautica Made in Italy e di Ferretti Group: un connubio unico di talento, esperienza e conoscenza che solo noi possiamo offrire nel mondo. Ecco perché la Scuola dei Mestieri è di fondamentale importanza: vogliamo aprire le porte alle giovani leve e dare loro competenze e abilità per mantenere gli inimitabili standard di eccellenza che ci contraddistinguono. Ci aspettiamo di individuare nuove professionalità da integrare nei nostri cantieri, instaurando così una collaborazione lavorativa duratura e proficua”.