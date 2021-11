Ferrovie, 5 miliardi per realizzare l'alta velocità adriatica: "Un grande beneficio per il nostro porto"

Nella Legge Finanziaria sono stati inseriti 5 miliardi per avviare l'Alta Velocità Adriatica, a beneficio del collegamento ferroviario lungo l'asse Lecce-Bologna e soprattutto del completamento della Castelbolognese-Ravenna con il secondo binario nel tratto mancante. Una notizia accolta con molta soddisfazione dal presidente di Tcr, Giannantonio Mingozzi: "Una scelta molto importante a beneficio dei collegamenti più veloci e competitivi del nostro porto con tutta l'Europa, corridoio Baltico-Adriatico compreso, e dei passeggeri che con un'Alta Velocità potenziata potrà incrementare turismo tutto l'anno verso la Romagna e l'offerta delle nostre principali città".

Nel corso dell'incontro tenutosi venerdì all'Itis "Nullo Baldini" di Ravenna tra studenti, genitori, docenti ed esponenti delle istituzioni e delle imprese portuali, Mingozzi ha sottolineato "il ruolo fondamentale che assumono logistica e nuove infrastrutture di collegamento ferroviarie e stradali per la crescita della movimentazione portuale e l'incremento dei traffici con tutto il mondo".

"L'avvio dei lavori per il nuovo hub portuale (fondali e banchine) e la disponibilità di aree per nuovi insediamenti di logistica integrata suscitano grande interesse verso imprese e gruppi interessati all'intermodalità - ha detto Mingozzi - e già contiamo su terminal competitivi nei servizi rivolti a tutte le generalità di merci e al traffico container, come dimostra l'investimento di TCR per una nuova gru del costo di 7,5 milioni. Investimenti che vanno a beneficio dell'intero scalo ravennate e guardano all'immediato futuro anche per nuove prospettive di lavoro per diplomati e laureati con una specifica formazione in ambito portuale".